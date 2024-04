Chi è Mauro Repetto | biografia - carriera e vita privata del co-fondatore degli 883

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 22 aprile 2024), nato a Genova e cresciuto a Pavia insieme alla famiglia, ha vissuto un percorso artistico e personale ricco di sfide e successi. Il suo legame con la musica è iniziato sin da giovane, quando ha frequentato il liceo scientifico Niccolò Copernico e ha conosciuto il suo compagno di classe e futuro collega musicale, Max Pezzali. Insieme, hanno iniziato a scrivere canzoni, dandoal famoso duo “I Pop”.è ospite a La Volta Buona il 22 aprile 2024 da Caterina Balivo per parlare del suo imminente tour in Italia per raccontare la sua versione sugli 883. I Primordi con gli 883 e il successo Ladiha preso il volo quando, insieme a Max Pezzali, ha fondato il celebre gruppo musicale gli 883. La ...