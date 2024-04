Chi è la misteriosa compagna di Arrigo Cipriani - il patron dell’Harry’s Bar a Venezia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non ha un nome la nuovadi. O meglio, lo ha sicuramente ma non è stato svelato nella lunga intervista rilasciata daldel leggendario Harry’s Bar aal Corriere della Sera. E questo non fa che alimentare il mistero attorno alla donna che ha fatto perdutamente innamorare l’imprenditore che domani compirà 93 anni (ed è in forma più che mai). Ma cosa sappiamo di lei? Ha cinquantadue anni, quaranta in meno di. È nata nellapopolare, la stessa di. Per questo parlano la stessa lingua. Si sono incontrati cinque anni fa durante la festa della polizia. I due erano seduti uno a fianco all’altra. E una parola dopo l’altra si sono innamorati. Visualizza questo post su ...