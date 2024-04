Chi è Franco Pistoni - lo Iettatore di Avanti un Altro 2024 | Video Mediaset

Il manager francese Olivier Francois è il marito di Arianna Bergamaschi, cantante e attrice di teatro che, nel corso della sua carriera, ha cantato per Hilary Clinton e ha conosciuto persino Bono Vox, il leader degli U2. Arianna Bergamaschi, ospite a Verissimo, ha parlato del marito Olivier Francois: “L’ho incontrato per la prima volta grazie a Elio Fiorucci, che per me è stato un padrino e un angelo custode. È lui che mi ha accompagnata a ... (metropolitanmagazine)

Scarti tossici nascosti sotto il terreno, diffuse patologie oncologiche oltre ai miasmi provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, uno dei quali dell'Ama. Una situazione che va avanti da almeno dieci anni, secondo quanto racconta il presidente del VI municipio, Nicola Franco. Succede in via Ollolai, a Rocca Cencia, in quella che è chiamata la terra dei fuochi di Roma Est. A nulla sono valse denunce e sequestri. «Lì non è stata fatta ... (iltempo)

La moda è spesso sinonimo di innovazione, creatività e ribellione contro i canoni predefiniti. E nessuno ha incarnato queste qualità con tanto vigore e genio quanto Franco Moschino, il dadaista della moda che ha rivoluzionato l’industria con il suo spirito irriverente e le sue creazioni iconiche. A trent’anni dalla sua scomparsa, la mostra Genius Loci: Franco Moschino – XXX anni dal Kao si propone di celebrare l’eredità di questo ... (velvetmag)

Nonostante il rinvio della sentenza di qualche settimana, dopo 13 anni sembra essere arrivato alla conclusione il processo relativo all'acquisto di una Casa a Montecarlo che vede coinvolti l'ex presidente di An e della Camera, Gianfranco Fini, la sua compagna, Elisabetta Tulliani, più fratello e pad (ilgiornaleditalia)

Milano, 18 aprile 2024 – Ancora nessuna notizia su Gianfranco Bonzi, il cinquantanovenne, custode in un palazzo di via Borgonuovo, in zona Brera a Milano, scomparso da sabato 23 marzo. L'uomo avrebbe lasciato la sua abitazione con un trolley e i documenti, ma senza portafogli, carte di credito e cellulare, dopo essere rimasto deluso da una relazione amorosa iniziata sui social. Del suo caso se ne sta occupando l’Associazione Penelope, ma anche ... (ilgiorno)