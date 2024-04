Chi è Dario Maltese? Età - vita privata e Instagram

Dopo la decisione della scuola di Pioltello di concedere una pausa dalle lezioni in occasione della fine del Ramadan si è aperto il dibattito: giusto lasciare tutti gli studenti a casa in occasione ...

Isola dei Famosi, Dario Maltese fuori dal programma “Il Tg5 mi manca e tra qualche settimana…” - In una recente intervista, l'opinionista dell'Isola dei Famosi Dario Maltese si è lasciato andare ad una rivelazione inedita.tvdaily

Isola, le anticipazioni: in quattro in nomination, chi verrà eliminato Il ritiro di Peppe Di Napoli e la fame che sale - La quinta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 22 aprile su canale 5, ha vari ingredienti per rivelarsi interessante. La conduttrice Vladimir Luxuria deve ...leggo

I 15 astenuti della Lega e non solo, ecco chi sono i ribelli del Parlamento - Ogni parlamentare ha espresso in media 26,4 volte un voto in dissenso con il proprio gruppo. Il record è del senatore Meinhard Durnwalder con 970 voti ribelli ...ilsecoloxix