Chi c' è tra i vili assassini | Alessandra Todde - veleno su Rai e governo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ci mancavain questo coro di veleni contro la presunta censura della Rai su Antonio Scurati. Di fatto, come abbiamo ampiamente spiegato su Libero, la questione dello scrittore di M. è legata ai soldi e al cachet chiesto per partecipare (per un minuto) alla trasmissione "Che sarà" di Serena Bortone su Rai Tre. Ma ovviamente i progressisti e i grillini usano la vicenda per colpire prima la Rai e poi l'esecutivo. "In attesa di celebrare come ogni anno il 25 aprile, voglio ricordare che la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, ha l'antifascismo come spina dorsale. La nostra Costituzione è antifascista", ha affermato la governatrice della Regione Sardegna,, a proposito delle polemiche sul monologo di Antonio Scurati. "Qualche giorno fa, sulla rete pubblica Rai due, si è arrivati al ...