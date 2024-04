Centomila euro di eventi estivi per far girare l’economia locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lavori in corso, a Desio, per la kermesse estiva che ogni anno fa sperare - spesso invano - i negozianti di poter migliorare gli affari. Al momento il Comune è uscito con un avviso pubblico per un’indagine di mercato, per capire quali possano essere gli operatori interessati ad allestire il programma. Molti i paletti già stabiliti, tra i quali la data di avvio: il 19 giugno e quella di fine, il 17 luglio, per un totale di cinque mercoledì. Ma non solo: è previsto un evento a settembre, che faccia da ponte alle ulteriori iniziative da organizzare, sempre a cura dello stesso operatore, per la Festa patronale nella prima settimana di ottobre. Sul piatto ci sono circa 50milae la possibilità di una proroga anche per il 2025, con un totale di 100milapronti a bilancio. Tre gli obiettivi chiave dell’Amministrazione: "Rivitalizzare il centro ...