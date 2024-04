Celine Dion sulla malattia | Spero in un miracolo Se tornerò a cantare?

(Di lunedì 22 aprile 2024) Prima i concerti rimandati, poi la decisione di annullare tutto il tour,è stata costretta a dire addio al suo Courage World Tour a causa della sindrome della persona rigida che l’ha colpita tre anni fa. Dopo le dichiarazioni di sua sorella adesso è la cantante canadese a parlare della sua. In un’intervista rilasciata a Vogue Franciaha spiegato che sta lavorando duramente per poter un giorno tornare sul palco, ma che non può sapere con certezza se questo succederà. E noi non possiamo che sperare che questo accada presto. Célinestuns for Vogue France. : Cass Bird pic.twitter.com/oqSe9Y0nPZ — Pop Crave (@PopCrave) April 22, 2024: “Se mollo e stacco la spina è finita, quindi mi alleno”. “Come sto? ...

Su Amazon il documentario I Am: Celine Dion , diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, I Am: Celine Dion ci offre uno sguardo ...

Su Amazon il documentario I Am: Celine Dion , diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, I Am: Celine Dion ci offre uno sguardo ...

Celine Dion racconta la sua malattia: quando esce il documentario - Annunciata la data di uscita del nuovo documentario I Am: Céline Dion, che racconta la battaglia dell’artista contro la malattia che le ha impedito di esibirsi ...tecnologia.libero

I am Céline Dion, dal 25 giugno su Prime Video - Un’emozionante, energica e poetica lettera d’amore alla musica. I Am: Céline Dion racconta più di un anno di riprese mentre la leggendaria cantante affronta il percorso per una vita vera e autentica ...cinema.icrewplay

Taylor Swift, l’altra faccia della popstar. “The Tortured Poets Department” racconta amori infelici e malinconie. La recensione del nuovo disco - Nello scorso febbraio, Taylor Swift ha dichiarato di non aver mai sentito il bisogno di scrivere canzoni come è accaduto per questo The Tortured Poets Department, arrivato ieri nei negozi e sulle piat ...repubblica