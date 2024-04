Cda Rai - ecco tutti i nomi in lizza per far parte del prossimo Consiglio di amministrazione della Rai

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dai volti storici che hanno fatto la fortunaRai e del giornalismo, fino consiglieri che hanno già fatto o fannodell’attuale Cda ed ex parlamentari. C’è un po’ di tutto nelle 121 candidature, di cui 70 alla Camera e 51 al Senato, per il rinnovo deldidi viale Mazzini che sono state pubblicate sui siti dei due rami del Parlamento come previsto dall’articolo 63, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Da Agnes a Minoli,inper il CdaRai Scorrendo l’elenco balza all’occhio che sono soltanto 20 le donne inper un posto nel Cda. Tra le candidature, si segnalano: Giovanni Minoli; l’ex direttore di Rai2 nonché vicedirettore ...

Per il rinnovo del prossimo CDA Rai un ruolo determinante lo avrà anche l'associazione Giornaliste italiane . Presentata nei giorni scorsi, il sodalizio ispirato d alla responsabile della comunicazione della premier Giorgia Meloni, Giovanna Ianniello, non vuole stare a guardare e per questo si vocifer

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approva to il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023 illustrato dall'Amministratore Delegato Roberto Sergio. Il Bilancio evidenzia un risultato netto consolidato in pareggio e un indebitamento netto pari a 568 milioni di euro, in miglioramento rispetto all'anno precedente e comunque attestato su livelli di sostenibilità.

"Gli ascolti non contano, non sono così importanti", ripetono i televisivi che sognano la valorizzazione dell'indice di gradimento. Ma è sui numeri, sull'infinità di letture che questi forniscono, che si creano polemiche e tensioni. "Il cda Rai ammette il sorpasso di Mediaset. Il documento di bilancio 2023 di Viale Mazzini certifica la sconfitta negli ascolti nell'intera giornata. È la Prima volta in 30 anni di duopolio. Pesano i flop di ...

Sorprese, storici volti Rai e del giornalismo. La Rai ha pubblicato l'elenco delle candidature ammesse per far parte del prossimo cda: sono 70 alla Camera e 51 al Senato. Tra i nomi da segnalare: Giovanni Minoli, Roberto Natale, Goffredo De Marchis, Stefano Menichini, Elio Vito, oltre agli uscenti Simona Agnes (quota Forza Italia, probabile presidente Rai) e Di Majo (quota M5s), Alessandro Casarin (direttore Tgr quota Lega), Antonio Di Bella

