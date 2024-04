Catania ai playoff o ai playout? Tutte le combinazioni nell'ultimo turno di Serie C

(Di lunedì 22 aprile 2024) Mancano 90 minuti alla fine della regular season del Girone C diC e ilresta in bilico tra il sognoB attraverso i...

Ci sono voluti i tempi supplementari ieri per far festeggiare il Catania che ha battuto il Padova nella finale della Coppa Italia Serie C per 4-2. In teoria questo garantirebbe ai rossoazzurri ...

Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Padova, il Catania ha vinto la Coppa Italia Serie C superando i veneti 4-2. Chi vince la Coppa Italia ...

Si gioca la 36ª giornata del campionato di Serie C e in particolar modo il Girone C regala sfide da brividi: il riferimento principale è al derby di Sicilia tra Catania e Messina, una gara che non ...

Taranto stende l’Avellino, colpi playoff di Crotone e Cerignola. Catania ancora ko - Non sono mancati gol ed emozioni nella penultima giornata della regular season del girone C di Serie C con le gare tutte in contemporanea. La capolista Juve Stabia, già promossa in B, registra il terz ...messinasportiva

Il curioso caso di Catania e Foggia: per i rossoneri un ko per sperare nei playoff - Il Catania - come noto - non è ancora aritmeticamente salvo dopo il ko sul campo del Sorrento e quindi non è ancora sicura neppure la sua partecipazione ai playoff, diritto ...tuttoc

B Interregionale. Derby Orlandina-Basket School Messina ai playoff - Svincolati Milazzo ai playoff da prima del PlayInSilver, Castanea sconfitta all'overtime disputerà lo spareggio salvezza ...tempostretto