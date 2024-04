Castellammare - Azione a sostegno di Luigi Vicinanza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Lavoriamo da mesi, con coerenza e responsabilità, ad una coalizione forte ed omogenea capace di raccogliere le forze migliori die condurre la città fuori dalle secche di questi anni” – a dichiararlo Giuseppe Sommese, segretario campano die consigliere regionale del partito di Carlo Calenda, il quale chiosa – “conabbiamo individuato il profilo di alto livello che serve a rappresentare al meglio questo progetto”. “Abbiamo contribuito con tenacia, sin dal primo momento, alla difficile costruzione di questo campo del buon governo – prosegue il Segretario Sommese – espressione delle forze che compongono la maggioranza in Campania e sono in opposizione al governo nazionale. Siamo stati determinanti, aggregando forze decisive e lavorando sempre, anche nei ...

Giuseppe Caruso , originario di Castellammare di Stabia , 34 anni, è stato premiato alla terza edizione dei MarTech Awards come consulente marketing & comunicazione dell’anno 2024 in Italia . ...

Sampdoria, i due jolly di Pirlo per la volata play off. Il tecnico si aggrappa a Esposito e Pedrola - Palla a terra e qualità, è lo stesso allenatore a invocare questa soluzione per sopperire all’assenza di De Luca. La chiave contro il Como ...genova.repubblica

Castellammare - Arenile pulito, raccolti più di cento chili di rifiuti dai volontari di Plastic Free - Volontari in Azione sull’arenile stabiese in occasione della giornata mondiale della Terra. Sono 150 i partecipanti di Plastic free che questa mattina a pochi passi dalla Cassa Armonica hanno raccolto ...stabiachannel

54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra: volontari in Azione - NAPOLI - Celebrata il 22 aprile di ogni anno per volere delle Nazioni Unite, la 54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra è dedicata al tema ...napolivillage