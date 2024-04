Caso Scurati - l’errore che non deve fare Meloni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sarebbe stato meglio lasciare che la bolla del monologo si sgonfiasse da sola. E invece ancheè caduta nella trappola. Ildel generale avrebbe dovuto insegnare qualcosa, ma così non è stato. Pensate, ieri sera alla televisione tedesca più seguita a livello nazionale, ARD, la seconda notizia di rilievo era la censura operata dalla tv italiana nei confronti di uno scrittore da parte di un governo definito “postfascista”. Un altro professore querelato dal presidente del Consiglio che sollevava lo stesso problema del fascismo o addirittura del neo nazismo di. Ora un’altra prof querelata da un ministro del governo molto vicino aper lo stesso motivo. Ok, ok, ok è solo una campagna strumentale e tra due giorni non ne parlerà più nessuno. E quando inizierà il processo ai due prof querelati? E siamo ...