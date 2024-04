Caso Scurati - la soluzione del capogruppo FdI | Bortone sospetta la censura? Può dimettersi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Serenala? “Esistono le dimissioni“. A dirlo in un’intervista al Corriere è ildi FdI alla Camera Tommaso Foti, commentando ilsollevato dalla conduttrice per la cancellazione dal suo programma – Chesarà…, in onda sabato sera su Rai 3 – di un monologo sull’antifascismo di Antonio, in cui lo scrittore premio Strega criticava Giorgia Meloni e il suo governo. Secondo Foti si tratta di “unmontato ad arte“: il motivo dell’annullamento, dice, è solo il mancato accordo sul compenso di 1.800 euro chiesto dall’autore. “Non si è obbligati ad avere un cachet, a meno che la Resistenza non sia un modo per fare fattura“, ironizza Foti. “Si vuol far passare l’idea che sia stato palazzo Chigi a non volere. ...