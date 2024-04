Caso Scurati - il Governo | caso montato ad arte Gli intellettuali | è censura

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 aprile 2024) La mancata andata in onda dei pensieri dello scrittore non finisce di creare polemiche e c’è una divisione netta tra chi pensa che si stia esagerando chi invece porta avanti la tesi del “silenzio voluto” Unche sta diventando sempre più e solo politico. La mancata messa in onda del testo dello scrittorein Rai, sta sollevando un polverone che, forse, non si è mai visto come adesso. Il punto non è essere tanto fascisti o antifascisti è capire chi abbia deciso di non dare il via libera e soprattutto il perché. Motivazioni che hanno una importanza fondamentale, visto tutto quello che sta accadendo. E il primo a chiedere chiarezza è un esponente della maggioranza come il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Tommaso Foti che lancia l’allarme: “Mi dispiace a questo stillicidio non ci sto proprio, è un ...