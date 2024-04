Case pubbliche - la Consulta boccia la legge del Veneto sui 5 anni di residenza Zaia | Chi è qui da tempo ha più diritti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Venezia, 22 aprile 2024 –ta laregionale delsull’assegnazione delle. E nel dettaglio la Corte costituzionale indica come illegittimo negare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della regione da almeno 5, pur se calcolati nell'arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa. Il requisito della prolungataimpedisce di soddisfare il diritto inviolabile all'abitazione, funzionale a che “la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana”. Lo ha deciso lache ha ritenuto incostituzionale una previsione normativa ...