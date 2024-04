Casapulla - Ferdinando Bosco inaugura il comitato elettorale di Noi ci siamo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 aprile 2024). Alla presenza di tantissimi cittadini, questa mattina, in via Orsi a, c’è stata l’zione deldi ‘Noi ci’, la lista capeggiata dal candidato sindaco. Affiancato dagli aspiranti consiglieri comunali,ha spiegato le motivazioni che ci sono dietro la sua decisione di scendere in campo. «Da quasi un anno – ha affermato – tantissimi amici mi hanno chiesto di candidarmi alla carica di sindaco. Dopo un iniziale tentennamento e una lunga riflessione, ho deciso di scendere in campo in prima persona; non potevo deludere i moltissimi cittadini che in questi mesi mi hanno contattato chiedendo un mio personale impegno per il paese. Stiamo – continua– ...