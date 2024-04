Casalpusterlengo - perseguita e pedina la sua ex moglie per mesi | applicato il braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ennesimo caso di stalking, questa volta a, in provincia di Lodi. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri e costretto a indossare ilperché da oltre duenon faceva chere ere la sua exe il nuovo compagno di lei. In questo caso, come in altri analoghi, è stato attivato il cosiddetto “codice rosso”, la legge del 2019 che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. L’uomo in questione, di origine egiziana, non aveva mai accettato la fine della relazione sentimentale con lae, dopo numerosi episodi di stalking, lei lo ha denunciato. I carabinieri, acquisita la denuncia della donna, hanno verificato il suo ...