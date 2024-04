Casa Bruschi - aperture straordinarie dal 25 aprile al primo maggio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 222024 – Tanti gli appuntamenti in programma allaMuseo Ivan, si inizia con l’apertura straordinaria di giovedì 25che offre l’ingresso gratuito al museo, in linea con la programmazione delle Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, e con l’iniziativa del Ministero della Cultura. Venerdì 26alle ore 10:30 una speciale visita guidata condotta da Marco Bazzini, curatore della mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”, per conoscere la selezione dei trentaquattro artisti che lavorano nel periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l'inizio degli anni Sessanta in Italia tra i quali: Lucio Fontana, Alberto Burri, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Carla Accardi, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo. Sabato ...

Arezzo, 18 marzo 2024 – Venerdì 22 marzo, in doppia replica alle 18 e alle 21, è in programma alla Casa Museo Ivan Bruschi il terzo concerto del Festival Musicale Internazionale con il vincitore del ...

Per il prossimo weekend la Casa Museo Bruschi organizza visite guidate alla nuova mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo" con un percorso in lingua ...

Bambini e preistoria: domani il laboratorio di Casa Bruschi - Domani alla Casa museo di Ivan Bruschi si terrà il laboratorio didattico Sperimentiamo la Preistoria per bambini e ragazzi, seguito da una visita guidata alle mostre in corso. Genitori potranno visita ...lanazione

