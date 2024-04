Caro Porro - sono basita | l’Università distribuisce lubrificanti e olio erotico

(Di lunedì 22 aprile 2024)una studentessa deldegli Studi di Milano Bicocca. Anche oggi purtroppotestimone dello sbando e dello squallore che permea e circola in ateneo, l’ennesima trovata di persone che forse non hanno capito in che luogo ci si trovi. Segnalo che purtroppo anche quistati predisposti dei bagni fluidi con tanto di icona con l’omino (si può dire omino?) metà maschio e metà femmina, è prevista la carriera alias, vengono usati asterischi ovunque anche da certi professori purtroppo, il merito e la meritocraziacolpevolizzati da gruppi di studenti svogliati e facilmente infuenzabili da qualsiasi pensiero unico vada di moda al momento e l’agenda 2030 viene seguita pedissequamente dagli agitatori dei cambiamenti climatici. Ma quello che ho ...

Milano, arrivano i negozi condivisi per sfidare il Caro affitti - Da Isola a Baggio, gli imprenditori stanno adattando gli spazi che un tempo ospitavano negozi tradizionali per offrire una vasta gamma di servizi ed esperienze ...affaritaliani

Milano, contro il Caro affitti arriva la nuova moda dei negozi condivisi: gli spazi dove coesistono bar, librerie, parrucchieri, ristoranti - Un modo per andare avanti con il proprio progetto offrendo più servizi tra le mura che prima ospitavano i «classici» negozi: ecco una serie di esempi, dal quartiere Isola a Baggio ...milano.corriere

In via Montenapoleone, venduto il palazzo più Caro d'Italia - Advertisement In via Montenapoleone, venduto il palazzo più Caro d’Italia Nella via dello shopping milanese per antonomasia c’è chi acquista abiti e chi invece acquista palazzi. Il gruppo Kering ha in ...informazione