Carabiniere donna si toglie la vita con la pistola di ordinanza

Un carabiniere rischia ora il processo per aver sorpassato la lunga fila di clienti in attesa di entrare nel negozio Swatch nel 2022 per acquistare l'orologio in edizione limitata realizzato con Omega. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe superato la fila dicendo di dover soccorrere una donna incinta.Continua a leggere (fanpage)

Si era messo in fila in un punto vendita della Swatch, in via Roma, a Torino. E poi, vista la lunga coda che si era formata fuori dal negozio, ha deciso di saltarla dicendo che doveva aiutare “una donna incinta che era stata aggredita”. Per un appuntato dei carabinieri ora si profila un’accusa di concussione. I fatti risalgono al 2022 e il militare non era solo: con lui un vicebrigadiere. Entrambi in forza alla stazione Monviso, erano usciti di ... (ilfattoquotidiano)

Tarantini Time QuotidianoUn Carabiniere donna originaria di Palagianello e in servizio in Basilicata, è rimasta ferita in modo grave mentre Prestava soccorso in un incidente stradale. I fatti sono avvenuti sulla Strada Provinciale 3, in territorio di Montescaglioso, dove il militare è intervenuto per Prestare soccorso a seguito della collisione tra due auto. Nel mentre è sopraggiunta una terza auto che l’ha travolta. Soccorsa è stata subito ... (tarantinitime)

Tarantini Time QuotidianoIl video della Donna che ha tentato qualche giorno fa a Massafra di lanciarsi dal sesto piano e che vede un Vigile del Fuoco e un Carabiniere pronti a salvarla, è presto diventato virale, tanto da non sfuggire all’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Salvini ha pubblicato le immagini sui suoi canali social, congratulandosi con le forze dell’ordine: “Un momento di tensione e paura si trasforma in un atto di ... (tarantinitime)

Tarantini Time Quotidiano«Le immagini divenute oramai virali e che immortalano una Donna in preda alla disperazione intenta a lanciarsi dal sesto piano, salvata da un collega carabiniere e da un vigile del fuoco, ci restituiscono una realtà che è sotto gli occhi di tutti ma che viene spesso ignorata: i carabinieri non sono psicologi, ma combattono il crimine. Azioni come queste vanno oltre l’ordinario senso del dovere ed è giusto che siano ... (tarantinitime)