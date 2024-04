Capuano | Miracolo sportivo contro la squadra più forte

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo disputato una gara di qualità e intensità. Abbiamo costruito azioni stupende, senza accontentarci mai. Non abbiamo sofferto, Vannucchi non ha effettuato alcuna parata nonostante l’Avellino avesse segnato dieci reti nelle ultime due gare. Siamo stati bellissimi da vedere, non c’è mai stata partitauna corazzata che ha speso ben dieci milioni più di noi“. E’ quanto afferma il tecnico del Taranto, Eziodopo il successo casalingo con i lupi. “Oggi siamo secondi in classifica ad una giornata dalla fine, un risultato storico e incredibile – sottolinea – Abbiamo disputato un campionato strepitoso e abbiamo guadagnato un buon gettone per salire sulla giostra dei sogni ma senza fare voli pindarici. Affronteremo i playoff con spensieratezza, non avendo nulla da perdere”. “Credo che chiunque si convincerebbe ...

Colombo: "Il Taranto non è una sorpresa, merita grandi elogi Capuano" - "Il Taranto, per molti addetti ai lavori, è una sorpresa, per me non lo, merita grandi elogi Ezio Capuano: conoscendolo ... è lecito parlare di Miracolo. Analogie con il mio Monopoli Sì, più di ...tuttoc

Alberto Colombo: "Per me il Taranto non è una sorpresa" - L'allenatore Alberto Colombo, intervenuto sulle colonne del Quotidiano di Puglia, ha detto la sua sul Taranto: "Per molti addetti ai lavori, è una sorpresa, per me non lo ...tuttoc

Il ministro Abodi per il Taranto di Eziolino Capuano - Non si era mai visto un ministro dello sport intervenire su uno stadio di Lega Pro: potere di Eziolino Capuano ...ilgiornale