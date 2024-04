Capello | Yamal? Sarà un crack ma non è un genio come Messi

(Di lunedì 22 aprile 2024) "I geni sono Pelé, Maradona e. Non Cristiano Ronaldo..." "Lamine? Ho vistoal Trofeo Gamper quando aveva 16 anni e dopo 20 minuti di partita mi sono avvicinato a Rijkaard e gli ho detto se me lo avrebbe lasciato per un anno alla Juve. Mi sono accorto subito della genialità di

