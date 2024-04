(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – “Lamine? Ho vistoal Trofeo Gamper quando aveva 16 anni e dopo 20 minuti di partita mi sono avvicinato a Rijkaard e gli ho detto se me lo avrebbe lasciato per un anno alla Juve. Mi sono accorto subito della genialità di, perché la differenza tra un fuoriclasse e un giocatore molto forte sta lì, nella genialità. Lamine ha tanta qualità, ma non è unune sono contento di averlo visto dal vivo nel Clásico al Bernabeu. I geni però sono Pelé, Maradona e. Non pensavano, facevano cose”. Lo ha detto l’ex tecnico di Milan, Juve e Roma Fabioparlando del talento 16enne del Barcellona in occasione di Laureus Awards di Madrid. Tra questi ‘geni’non inserisce neanche Cr7. ...

"I geni sono Pelé, Maradona e Messi. Non Cristiano Ronaldo..." "Lamine Yamal? Ho visto Messi al Trofeo Gamper quando aveva 16 anni e dopo 20 minuti di partita mi sono avvicinato a Rijkaard e gli ho detto se me lo avrebbe lasciato per un anno alla Juve. Mi sono accorto subito della genialità di Messi, […] (sbircialanotizia)

Show Bologna all'Olimpico e Roma battuta 3-1 - Importante successo dei rossoblù nello scontro diretto in chiave Champions ROMA (ITALPRESS) - Il Bologna mette in cassaforte un posto in ...sport.tiscali

Fabio Capello incorona Lionel Messi e ridimensiona Cristiano Ronaldo - In occasione dei Laureus Sports Awards, l’ex allenatore del Real Madrid Fabio Capello, tra i vari temi trattati, si è espresso senza mezzi termini sul paragone tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, il ...sportal

Capello: "Yamal Sarà un crack ma non è un genio come Messi" - "I geni sono Pelé, Maradona e Messi. Non Cristiano Ronaldo..." ...adnkronos