Cantù torna a sorridere Forse la stagione si può ancora salvare

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Pallacanestrovince nell’ultima giornata diregolare con Udine. Secondo posto che ormai era già consolidato in ottica playoff, ma per i comaschi è un nuovo passo in avanti dopo la crisi di inizio primavera. 78-65 il finale contro i friulani, dominante la coppia di italiani Baldi Rossi-Moraschini con 30 punti. Determinante anche il dato 11/28 da 3, Udine che ha prodotto poco sotto canestro nonostante la presenza di due giocatori come Cannon e Delia. A.L.M.

Coppa Italia A2/M - Sabato sera abruzzese: in Gara - 2 Cuneo cerca a Pineto il pass per i quarti di finale: Dopo il 3 - 0 ottenuto in gara - 1 la scorsa domenica torna in campo la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo per la sua seconda gara degli ottavi di finale ...Prata di Pordenone e Pool Libertas Cantù , ...

Il Festival Larius torna al Monastero del Lavello e a Villa Carcano: Il festival sarà soprattutto un'occasione unica per ascoltare bravissimi artisti internazionali: 'Altro elemento peculiare - ha aggiunto il Maestro Cantù - è la presenza al Lavello del pianoforte ...