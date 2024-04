Cannucce e palloncini green - nuovo credito d’imposta per le imprese

(Di lunedì 22 aprile 2024) Leitaliane che abbracciano la sostenibilità ambientale riceveranno unincentivo sotto forma di, secondo quanto annunciato dall’Agenzia delle Entrate nella sua webzine, FiscoOggi. L’iniziativa mira a premiare le aziende che adottano pratiche eco-friendly, abbandonando i prodotti usa e getta e adottando materiali sostenibili per sostituire gli attrezzi in plastica comuni. Il Governo italiano ha, infatti, varato di recente una misura volta a incentivare la transizione verso prodotti più sostenibili, offrendo alle aziende unper l’acquisto di alternative alla plastica, come contenitori per alimenti, bicchieri e posate riutilizzabili o realizzati in materiali biodegradabili o compostabili. Che cosa stabilisce il decreto sui contributi per ...

arriva il credito di imposta per le imprese che diventano più green evitando prodotti usa e getta e sostituendo con materiali sostenibili gli attrezzi più comuni in plastica, dai piatti alle Cannucce ...

arriva il credito di imposta per le imprese che diventano più green evitando prodotti usa e getta e sostituendo con materiali sostenibili gli attrezzi più comuni in plastica, dai piatti alle Cannucce ...

Cannucce e palloncini green, il decreto per avere il credito d’imposta - Bastoncini cotonati. Piatti e posate. Cannucce, agitatori per bevande e aste per palloncini. Contenitori per alimenti in polistirene espanso, destinati al consumo immediato, esclusi quelli per bevande ...quifinanza

Giorgetti, Ue è cambiata, priorità è rafforzare l'impresa - (ANSA) - ROMA, 21 APR - La pandemia e le guerre sul territorio europeo 'hanno sovvertito le certezze che guidavano le politiche ambientali ...notizie.tiscali

Stop plastica, dai bicchieri monouso alle Cannucce: le aziende non hanno più scuse. Cos'è il tax credit - Le aziende che sostituiscono la plastica (dalle Cannucce per le bibite ai bicchieri monouso) potranno usufruire di un credito d'imposta. Le modalità per usufruire dello sconto fiscale ...leggo