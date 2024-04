Cannes accoglie la nuova boutique di Fendi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Grandi aperture per uno dei marchi più famosi del mondo:sbarca acon una nuovissimadi lusso. Il progetto si fonde perfettamente con lo spirito della Costa Azzurra, sia nello stile che nell’esclusività. Sarà infatti possibile trovare al suo interno delle collezioni dedicate., la nuovissimain Boulevard de la Croisette Tutto il progetto, frutto di un’attenta analisi e un minuzioso lavoro del dipartimento di architettura interno di, unisce lo stile italiano della casa con lo spirito della Costa Azzurra. Per farlo, prende ispirazione dal mondo della nautica. Troviamo dunque marmo e travertino insieme a legno di frassino e il teak tipici delle imbarcazioni. In particolare, questi materiali rivestono un enorme cubo ...

