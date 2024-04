Cannavaro verso la panchina dell’Udinese | l’ex campione del mondo scelto per il dopo Cioffi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: Fabiosarà il prossimo allenatore. Per Gabrieleè stata fatale la sconfitta all’ultimo secondo in trasferta contro l’Hellas Verona. A Udine, così, si cambia ancora, per la terza volta in stagione, e il predelche dovrà dare una scossa a una squadra che rischia di retrocedere in Serie B: con 28 punti, al momento è a pari merito con il Frosinone. Segue a 26 il Sassuolo, mentre la Salernitana è a un passo dalla certezza matematica di scendere. Il profilo –si appresta a sedersi sulladi un club di Serie A per la prima volta nella sua carriera da allenatore. La sua esperienza è iniziata lontano ...

