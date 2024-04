Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese Contratto fino a giugno 2024

E’ Fabio Cannavaro il sostituto di Gabriele Cioffi sulla panchina dell’ Udinese . In giornata è arrivato anche il comunicato ufficiale del ribaltone dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il ...

Fabio Cannavaro sarà il nuovo allenatore dell’Udinese. Il campione del mondo sarà ufficializzato alla guida tecnica soltanto nella giornata di oggi, in tempo per guidare l’allenamento pomeridiano in ...