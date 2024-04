Cangelosi | Il risultato non conta - sono contento Montalto? Ci sarà col Sorrento

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo, dopo la partita contro il Giugliano, parla nella sala stampa del De Cristofaro: “La Casertana ha giocato bene, non va visto solo il, ho chiesto una partita coraggiosa, purtroppo non riusciamo sempre a concretizzare quanto creiamo. Preferisco rischiare al fine di vincere piuttosto che stare tutti in difesa. Il bicchiere è mezzo pieno. Noi abbiamo in mano il nostro destino: se avessimo vinto, saremmo stati più concreti. Però, in questo momento, stiamo facendo il nostro lavoro“. “Sabato ci giochiamo una partita importante ed abbiamo il vantaggio di giocarcela col nostro pubblico, e possiamo arrivare quarti visto il vantaggio negli scontri diretti. I playoffun torneo a parte: il Giugliano, per esempio, avrà l’entusiasmo di giocarli per la prima volta. Noi, dobbiamo vedere ...

Giugliano – Casertana 1-1: Ciuferri risponde a Curcio - La partita Giugliano-Casertana di domenica 21 aprile in diretta: nel derby campano sono gli ospiti a sbloccare per primi dopo 13 minuti ma vengono raggiunti al 16' della ripresa ...calciomagazine

DIRETTA/ Giugliano Casertana (risultato finale 1-1): Anastasio va largo! (Serie C, 21 aprile 2024) - Diretta Giugliano Casertana streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie C (21 aprile 2024) ...ilsussidiario

Giugliano-Casertana, la carica di Cangelosi: «Confermare il quarto posto» - Penultima tappa di questa intensa stagione per la Casertana e altro sforzo da compiere per raggiungere la migliore posizione possibile in vista dei playoff. Ostacolo odierno il Giugliano, per ...ilmattino