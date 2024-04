Cammarano M5S | L’ospedale di comunità non sostituisca il nosocomio già esistente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Accogliamo con soddisfazione l’inaugurazione deldia Roccadaspide. – così il presidente della commissione Aree Interne Michele, sull’inaugurazione di questa mattina. Il presidio rappresenta un importante passo avanti per migliorare l’accesso ai servizi sanitari nelle aree interne, garantendo cure più efficaci e tempestive per i cittadini. Tuttavia, ci auguriamo che l’apertura di questa struttura non vada in alcun modo a sostituire l’attuale. È fondamentale chedisia complementare e rinforzi le risorse già esistenti, offrendo servizi aggiuntivi e non sostitutivi. In questi anni, come commissione Aree interne abbiamo denunciato la precaria condizione dei servizi sanitari regionali, evidenziando ...