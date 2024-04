Calo delle temperature a Cesena | si può tenere acceso il riscaldamento fino al 29 aprile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024), 222024 – Considerato il bruscodi queste ore, e tenuto conto della variabilità della temperatura eprevisioni meteorologiche attese per i prossimi giorni, l’Amministrazione comunale di– tramite apposita ordinanza sindacale e in deroga al periodo diprevisto per la stagione termica 2023-2024 – autorizza l’accensione degli impianti dia servizio degli edifici pubblici e privati siti nell’ambito del territorio comunale, da oggi, lunedì 22a lunedì 29, compreso, per una durata massima di 7 ore giornaliere, con una temperatura massima di 19 gradi.