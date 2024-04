Calciomercato Milan – Ibrahimovic piomba su un difensore di Serie A

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante. Si pensa al colpo in attacco? Per il post Giroud si guarda in Premier League

AIC - Calcagno rieletto presidente Assocalciatori - Umberto Calcagno è stato rieletto alla presidenza dell'Associazione italiana calciatori (Aic) per il prossimo quadriennio 2024-2028. L'assemblea generale che si è svolta oggi a Milano ha poi confermat ...napolimagazine

Perché l’Inter avrà la seconda stella sulla maglia dopo lo Scudetto: la regola inventata dalla Juve - Quando vincerà matematicamente lo Scudetto 2023-2024, l'Inter conquisterà il 20° titolo e avrà così la possibilità di mettere sulle proprie maglie ...fanpage

Alcione calcio: storia, dove gioca, stadio e in quale città si trova la squadra promossa in Serie C - L'Alcione Calcio ha ottenuto una storica promozione in Serie C. Ma dove gioca il club E qual è la sua storiatag24