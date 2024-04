Calciomercato Juventus - piacciono due calciatori del Napoli | i nomi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una stagione passata a distanza di sicurezza, per il battistrada ovviamente, dal primo posto della Serie A. Non è stata un’annata positiva, chiaramente, per la Vecchia Signora che non è mai entrata in lotta per la vittoria dello scudetto e nell’ultimo periodo non ha consolidato, come da programma, il secondo posto preso, ora, dal Milan. Mentre Massimiliano Allegri cerca la quadra giusta per confermare, matematicamente, la partecipazione alla prossima Champions League, Cristiano Giuntoli è molto attento aldellacon i bianconeri che avrebbero individuato due tasselli utili a rinforzare la rosa del prossimo futuro. Per entrambi, però, il direttore sportivo dovrà trattare con ildi Aurelio De Laurentiis.Zanoli e Raspadori ...