Calcio Seconda | Ospedalieri retrocesso - Migliarino sogna

In Prima, Sassoferrato Genga batte 3-0 la Real Cameranese e vola a +5 in testa al girone B a due giornate dalla fine. L’Olimpia Marzocca dice addio ai sogni di promozione diretta, vittorie play-off per Castelleonese e Borgo Minonna. Il derby del Verdicchio lo vince lo Staffolo, il Chiaravalle fa retrocedere la Falconarese. In Seconda Categoria, l’Ostra pareggia ad Arcevia e l’Argignano torna a -1 dalla testa. Colpo Monsano contro l’Ostra ... (vallesina.tv)

Così le forlivesi nell’ultimo turno di Seconda e Terza. Seconda Categoria, domani ore 15.30. Nel girone N il Vecchiazzano (66), chiude la sua splendida stagione sul campo ravennate del Romagna ((40). Altre partite della 26ª giornata: Deportivo Roncadello (22)-San Pancrazio (55), Valmontone Castrocaro (22)-Porto Fuori (30) Fiumanese (40)-Marina (58), Fornace Zarattini (37)-Real Cava (35). Girone O: Per il Collinello (54), in casa della ... (sport.quotidiano)

Campi caldissimi a Filottrano (Filottranese-Montemarciano), Staffolo (Staffolo-Sampaolese) e Cingoli (Cingolana SF-Montecosaro) in Prima Categoria, a Jesi (Aurora-Olimpia Falconara), Arcevia (Avis Arcevia-Ostra Calcio) e Monsano (Monsano-Olimpia Ostra Vetere) in Seconda VALLESINA, 19 aprile 2024 – It’s the final countdown! Entriamo ufficialmente nelle ultime 3 giornate dei campionati di Prima e Seconda Categoria e le gare di sabato 20 e ... (vallesina.tv)

L’Ostra Calcio batte il Monsano e sale a +3 dall’Argignano, fermato sul 2-2 dal Terre del Lacrima. L’Avis Arcevia ipoteca i play-off grazie a Cossa. La Serrana vince il derby contro il Cupramontana tra le polemiche. Exploit Rosora Angeli a Montoro, solo 0-0 per l’Aurora Jesi contro il Corinaldo VALLESINA, 18 aprile 2024 – Saranno 270 minuti di fuoco quelli che ci attendono in Seconda Categoria nelle prossime tre giornate. Nelle partite della ... (vallesina.tv)

Pisa 15 aprile 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A la situazione degli Ospedalieri neopromossi è ormai irrimediabile con l’ultimo posto in classifica con tredici punti. Al Comunale di Putignano il San Vitale Candia quartultimo si impone 2 - 6. Come da pronostico cade anche il San Prospero Navacchio quintultimo sul campo del Montignoso capolista: termina 3 – 0 per i padroni di casa. Il Ponte delle Origini pareggia al Campo ‘Arno’ per 2 – 2 ... (lanazione)