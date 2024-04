Calcio femminile - rissa a fine partita in Serie C | sei espulsion - tifoso colpisce calciatrice con un pugno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Finale estremamente concitato tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer, nel match valido per il campionato diC di. Asi è infatti scatenata unache ha coinvolto numerose calciatrici e, tra botte e spintoni, l’arbitro ha estratto ben sei cartellini rossi (quattro in direzione di calciatrici romane e due irpine). Come se non bastasse, unadel Trastevere è stata poi colpita da uno spettatore, che ha fatto invasione di campo e le ha sferrato un. “Condanniamo e disapproviamo ogni violenza” ha detto il presidente dell’Avellino, Ivan Montefusco, manifestando vicinanza allavittima dell’aggressione. A scatenare il parapiglia in campo era stato ...

