Calcio femminile - le migliori italiane della 5ª giornata delle poule Scudetto e Salvezza Mascarello chirurgic - Linari preziosa

Tutto facile per le rosanero che chiudono il campionato da capoliste con una giornata d’anticipo. Play off domenica 12 maggio Chiaravalle, 22 aprile 2024- L’Atletico Chiaravalle si consacra prima indiscussa della Serie B girone C espugnando il PalaFiom, battendo il Taranto 1-15. Primato blindato con una giornata di anticipo al termine della regular season complice il pareggio 2-2 della seconda Altamura contro il NOX Molfetta. Per le rosanero ... (vallesina.tv)

Botte, spintoni, aggressioni, e persino un pugno: questo il caos con cui è finito il match tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer. La partita, valida per il campionato di Serie C, è culminata con un pareggio (1-1), conquistato in calcio d’angolo dalle giocatrici irpine, e l’espulsione di quattro calciatrici romane e due irpine. Nel marasma è intervenuto anche uno dei 500 spettatori della partita, entrando in campo ... (open.online)

parapiglia, botte, spintoni, una calciatrice aggredita e colpita con un pugno da uno spettatore: è finita in Rissa la partita tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer , valida per il campionato di Serie C di calcio femminile. Una coda avvelenata che costerà cara ad entrambe le squadre e culminata con l’espulsione, dopo il triplice fischio finale, di quattro calciatrici... (gazzettadelsud)

Tempo di lettura: < 1 minutoParapiglia, Botte, spintoni, una calciatrice aggredita e colpita con un pugno da uno spettatore: è finita in rissa la partita tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer, valida per il campionato di Serie C di calcio femminile. Una coda avvelenata che costerà cara ad entrambe le squadre e culminata con l’espulsione, dopo il triplice fischio finale, di quattro calciatrici romane e due ... (anteprima24)

Finale estremamente concitato tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer, nel match valido per il campionato di Serie C di Calcio femminile. A fine partita si è infatti scatenata una rissa che ha coinvolto numerose calciatrici e, tra botte e spintoni, l’arbitro ha estratto ben sei cartellini rossi (quattro in direzione di calciatrici romane e due irpine). Come se non bastasse, una calciatrice del Trastevere è stata poi ... (sportface)