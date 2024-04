Calcio Dilettanti | Urbino che pareggio

Pisa 20 aprile 2024 – La terzultima gara del campionato di Promozione mette di fronte all’Urbino Taccola la trasferta sul campo dei Colli Marittimi. Dopo la sconfitta ad Uliveto contro i fiorentini del Centro Storico Lebowski, la squadra di mister Taccola, sesta in classifica, cerca il riscatto ma soprattutto di mantenere la posizione senza farsi avvicinare dai diretti avversari e magari anche superare dall’Invicta Sauro settimo. In Prima ... (lanazione)

Così le forlivesi nell’ ultimo turno di Seconda e Terza . Seconda Categoria, domani ore 15.30. Nel girone N il Vecchiazzano (66), chiude la sua splendida stagione sul campo ravennate del Romagna ((40). Altre partite della 26ª giornata: Deportivo Roncadello (22)-San Pancrazio (55), Valmontone Castrocaro (22)-Porto Fuori (30) Fiumanese (40)-Marina (58), Fornace Zarattini (37)-Real Cava (35). Girone O: Per il Collinello (54), in casa della ... (sport.quotidiano)

Pisa 13 aprile 2024 – punti pesanti per tante pisane in questo weekend di aprile con i campionati Dilettanti agli sgoccioli. In Promozione l’Urbino Taccola, dopo il successo ottenuto in Maremma contro l’Invicta Sauro, gioca in casa allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme contro i fiorentini del Lebowski sconfitti nella finale di Coppa nel derby contro l’Antella. In Prima Categoria il San Giuliano campione gioca a Ponsacco contro i rossoblù di ... (lanazione)