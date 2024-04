Calcio - clima derby | ma c’è anche quello della solidarietà

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tra la curva milanista e quella interista Oggi, lunedì 22 aprile, oltre alcalcistico tra Inter e Milan, va in scena il “” tra la curva milanista e quella interista. Infatti gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, che vengono aiutati dai City Angels sia sulla strada che nei loro centri d’accoglienza. Alcune ore prima dell’iniziopartita le due tifoserie si presenteranno con i loro furgoni davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto. Lunedì 22 aprile, alle ore 15, davanti all’ingresso 8 dello Stadio Meazza (quindi a metà strada tra la curva dell’Inter e quella del Milan) una delegazione di ultras rossoneri e una di ultras nerazzurri porteranno i loro ...