Calcio | Bolt - ‘Bellingham mi ha impressionat - sta conquistando il mondo'

(Di lunedì 22 aprile 2024) Madrid, 22 apr. (Adnkronos) - “Bellingham? Penso che abbiao molte persone. Non solo me. Ha dimostrato di essere uno dei nuovi grandi talenti e stailintero. Abbiamo visto che è diventato un grande giocatore e abbiamo grandi aspettative su di lui, ha mostrato il suo talento. Sarà uno dei migliori in tutta la sua carriera. Per me è stato un piacere incontrarlo”. Così Usain, l'uomo più veloce dele grande appassionato diha parlato del talento inglese del real Madrid Jude Bellingham in occasione dei Laureus Awards a Madrid.