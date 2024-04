Caivano - Ciciliano | Al via cantieri e nuove opere

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl Commissario Straordinario per, Fabio, comunica l’apertura di diversi nuovie l’inizio di importantidi riqualificazione funzionali al rilancio economico e sociale del territorio. Questi interventi fanno parte del piano straordinario approvato dal Governo Meloni nel dicembre 2023: un percorso che ha portato alla rinascita già di diverse infrastrutture e che vedrà, a breve, l’apertura di altri numerosi. Tra leche partiranno questa settimana, si evidenziano i lavori di adeguamento della rete idrica comunale: un intervento atteso da lungo tempo dalla popolazione di, mirato ad affrontare i continui guasti e le perdite d’acqua nella rete idrica. Grazie alla collaborazione con Invitalia ...

Caivano, Ciciliano: prosegue il piano straordinario di interventi - Il Commissario Straordinario per Caivano, Fabio Ciciliano, comunica l’apertura di diversi nuovi cantieri e l’inizio di importanti opere di riqualificazione funzionali al rilancio economico e sociale d ...minformo

A Caivano il ministro Locatelli incontra la Consulta per le persone con disabilità - Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...superabile

Locatelli, a Caivano tante iniziative, è la strada giusta - Ho avuto inoltre l'opportunità di incontrare la Consulta per le persone con disabilità del Comune che ormai da tempo, grazie al Commissario straordinario Fabio Ciciliano, organizza tante iniziative e ...ansa