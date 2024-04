Cagni lo premia | Inzaghi tra i migliori allenatori d’Europa!

(Di lunedì 22 aprile 2024) Gigi, ex allenatore anche di Simonee del fratello Filippo, elogia il tecnico dell’Inter e loin collegamento su Radio Sportiva. VITTORIE – Gigiin maniera importante Simone: «Una soddisfazione grande, perché il rapporto che mi lega con lui e il fratello è particolare. Sono stato loro allenatore quando erano piccoli. Se vinceva lo Scudetto sarebbe entrato tra i top, altrimenti qualcosa gli sarebbe mancato. Invece è stata un’annata in cui ha raccolto quanto ha seminato nelle stagioni precedenti.ha avuto una crescita dovuta alla sua bravura, ma anche alle situazioni veramente favorevoli. Il suo esordio a Torino con la Juventus da allenatore della Lazio è stato unico. Lui doveva aspettare ...

