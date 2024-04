Cafù su Milan Inter | Sarà una partita bellissima

L’ex terzino brasiliano e giocatore del Milan Cafu ha parlato brevemente su Sky Sport della partita contro l’Inter, augurandosi una cosa. AUGURIO – L’ex terzino brasiliano Cafu in riferimento al derby dimostra di non aver dimenticato affatto il suo passato in rossonero: «Speriamo che non sia questa volta che l’Inter vinca lo Scudetto. Difficile farlo per il Milan, ma c’è ancora una partita da giocare. Spero proprio di no. Il Milan lo vedo bene, ... (inter-news)

(Adnkronos) – “Roma-Milan? Era un derby, era aperta ad ogni risultato. Spero che Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan e che possa tornare a essere competitivo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l’ex esterno rossonero Marcos Cafu in occasione dei Laureus Awards a Madrid, sul futuro del tecnico del Mila, Stefano Pioli. “5 squadre in Champions rivincita del calcio italiano? Il calcio italiano è tornato ad essere un calcio ... (seriea24)

(Adnkronos) – “Roma-Milan? Era un derby, era aperta ad ogni risultato. Spero che Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan e che possa tornare a essere competitivo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l'ex esterno rossonero Marcos Cafu in occasione dei Laureus Awards a Madrid, sul futuro del tecnico del Mila, […] L'articolo Cafu: “Spero Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte ... (webmagazine24)

Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “Roma-Milan? Era un derby, era aperta ad ogni risultato. Spero che Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan e che possa tornare a essere competitivo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l'ex esterno rossonero Marcos Cafu in occasione dei Laureus Awards a Madrid, sul futuro del tecnico del Mila, Stefano Pioli. "5 squadre in Champions rivincita del calcio italiano? Il calcio italiano è ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “Roma-Milan? Era un derby, era aperta ad ogni risultato. Spero che Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan e che possa tornare a essere competitivo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l'ex esterno rossonero Marcos Cafu in occasione dei Laureus Awards a Madrid, sul futuro del tecnico del Mila, […] (periodicodaily)