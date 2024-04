(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Sabato 20 aprile, in vista della Giornata Mondiale della Terra, si è tenuto il primo evento di clean-up del 2024 frutto del rinnovo della partnership tra, azienda leader nel business della torrefazione e delmonoporzionato, eOdv Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ...

Caffè Borbone e Plastic Free a Clusone per ripulire strade e sentieri da plastica e rifiuti: Sabato 20 aprile, in vista della Giornata Mondiale della Terra, si è tenuto il primo evento di clean - up del 2024 frutto del rinnovo della partnership tra Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, e Plastic Free Odv Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento ...

