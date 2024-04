Cadelbosco - smonta e vende pezzi dell' auto confiscata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024)Sopra ( Reggio Emilia), 22 aprile 2024 - L’sottoposta a confisca dopo essere stata sequestrata perché in circolazione senza copertura assicurativa, invece di essere custodita in modo regolare, era statata per essere venduta, pezzo per pezzo, come ferro vecchio. Lo hanno scoperto i carabinieri diSopra in seguito a un controllo. Non vedendo l’dove doveva trovarsi, hanno avviato gli accertamenti. E il 22enne responsabilea custodia del veicolo è stato denunciato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Il controllo stradale era avvenuto a ottobre. Poi il sequestro con la confisca sopraggiunta quando sono scaduti i termini per pagare la sanzione senza che vi fosse stato un ricorso contro il provvedimento. Ma quando i ...