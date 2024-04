Buon compleanno Magdi Allam - Antonio Calabrò…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)Calabrò, Fiorenza Cossotto, Jack Nicholson, Mara Maionchi, Mario Deaglio, Rossella Izzo, Simona Izzo, Serena Dandini, Anna Falchi, Massimo Carrera, Luca Dini, Angelo Rughetti, Ambra Angiolini, Mark van Bommel, Kakà… Oggi 22 aprile compiono gli anni: Giovanni Colosio, ex calciatore; Carla Formaggio, ex cestista; Dante Bini, architetto; Oriello Lugli, ex calciatore, allenatore; Fiorenza Cossotto, mezzosoprano; Jack Nicholson, attore, regista, sceneggiatore; Gerry (Ettore) Bruno, attore, cantante; Mara Maionchi, discografica, conduttrice radio; Giorgio Agamben, filosofo; Mario Deaglio, economista; Franco d’Ambra (Alberto Scialla), cantante; Cesare Letta, archeologo; Angelo Scariolo, fumettista; Pietro Bolognesi, teologo; Pier Luigi Thiébat, politico; Cesare Viviani, ...