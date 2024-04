Bundesliga - 30esima giornata | il Leverkusen pareggia al 9 - ok Bayern e Lipsia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024 - Sebbene la lotta per il titolo sia terminata la scorsa, indevono essere stabiliti ancora tantissimi verdetti. Primo fra tutti chi parteciperò alla prossima Champions League:Monaco evincono e approfittano del pari del Borussia contro ile della sconfitta dello Stoccarda in casa del Werder Brema. In chiave salvezza fondamentale la vittoria del Wolfsburg che sale a +4 sul diciassettesimo posto, che vorrebbe dire playoff retrocessione, e il il Mainz con il pari contro il Griburgo aggancia a quota 27 il Bochum proprio alla 17° casella. Ripercorriamo il turno e vediamo come è cambiata la classifica. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con la vittoria, in rimonta, dell'Eintrach Francoforte contro l'Augsburg. Passano gli ospiti ...