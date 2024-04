Bradicardia | cos’è - cause e sintomi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il cuore è il motore pulsante del nostro organismo. Il suo complesso e ben strutturato meccanismo di funzionamento si basa su un sistema elettrico interno. Attraverso di esso viaggiano gli impulsi che fanno contrarre le fibre muscolari. A causa di diversi fattori, possono però verificarsi alcune condizioni – come la– in cui la velocità del cuore è alterata. Le conseguenze, specie se la patologia non viene curata, possono essere anche rilevanti. ChelaNormalmente, la frequenza cardiaca (il numero di battiti del cuore al minuto) di un adulto è compresa tra le 60 e le 100 pulsazioni al minuto, a riposo. Ci sono però fattori come l’età e lo stato di salute del soggetto che possono contribuire a sviluppare alcune variazioni nella frequenza cardiaca, che dunque è soggettiva. Quando la velocità con cui batte il ...