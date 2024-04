Boxe - Rebecca Nicoli eliminata all’esordio agli Europei Ozer contata ma vincitrice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024)è stata sconfitta dalla turca Gizem2024 di, in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). La pugile italiana ha perso per split decision (4-3), ma il verdetto lascia parecchi dubbi. La 24enne si è infatti espressa meglio nel primo round, ma non ha trovato l’unanimità dei giudici. Nella terza ripresa l’anatolica è stata addirittura. Il nostro peso leggero conclude così la sua avventuraottavi di finale della categoria fino a 60 kg, senza avere la possibilità di sfidare la fuoriclasse irlandese Kellie Anne Harrington, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020 e Campionessa d’Europa nel 2022.ha sfoderato più volte la combinazioni gancio ...