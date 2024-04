Boxe | Assunta Canfora subito eliminata agli Europei dalla slovacca Kubalova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024)è statadi2024. A sconfiggerla, per verdetto non unanime dei giudici (4-3) è laTamara, che dunque avanza nei 63 kg. Giornata, in sostanza, negativa per l’Italia vista anche l’eliminazione di Rebecca Nicoli nei 60 kg. Nel primo roundsembra semplicemente un gradino sotto rispetto a, che parte con più convinzione. E le riesce, del resto, un po’ tutto, mentre l’italiana non trova parecchie cose, a partiredistanza. Logica è l’unanimità dei giudici per la, Rebecca Nicoliall’esordio. Ozer contata ma ...