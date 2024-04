Borsa | Tokyo inizia la seduta con il segno più - Hong Kong tenta il rimbalzo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Con l’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, con l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in ...

Le Apple e Microsoft del 1989 Erano le banche giapponesi. Come è cambiata la classifica delle 10 più grandi società al mondo - Al posto di Apple, Microsfoft e Nvidia nel 1989 in cima ai listini mondiali per dimensione c’erano gli istituti di credito del Sol Levante. Ma la grande rivoluzione tecnologica ancora doveva iniziare ...milanofinanza

