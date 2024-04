Borsa | Tokyo - apertura in rialzo +0,47%

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ladiinizia la prima seduta della settimana col segno più, con l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina. Inl'indice di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,47% a quota 37.240,93, con un guadagno di 172 punti. Sul fronte dei cambi continua la fase di indebolimento dello yen sul dollaro, a 154,60, e sull'euro, a 164,80.

